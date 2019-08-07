«السحر» يجدد الجدل بين الأهلي والزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

رد عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، على الاتهامات التي وجهها رئيس الزمالك بشأن أن فريق الكرة بالأهلي لجأ إلى «السحر» للفوز بمباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، وقال القيعي في برنامج «ملك وكتابة»، الذي يذاع عبر قناة «الأهلي»: «لو هناك سحر بالفعل والأهلي يفعل ذلك، أنت قمت بالاستعانة بالسحر، وكان هناك شيخ مقيم مع الفريق وفقاً لتصريحات ميدو مدرب الزمالك السابق».

وأضاف: «لماذا لم ينفعك السحر، حتى الساحر الذي تستعين به لا يفوز، إذا ساحر الأهلي هو من يفوز أيضاً»، وتسبب هذا التصريح الساخر في حالة جدل بين جماهير الناديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه نال إعجاب جماهير الأهلي.

وفي الإطار نفسه رفض رئيس نادي الزمالك مبادرة الصلح التي تبناها حسن راتب، مالك قناة المحور الفضائية، لتصفية الأجواء بين رئيس الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور»: «سبق وتمت الدعوة لمبادرة صلح في السابق ورد الخطيب كان برفع دعوى قضائية».

وأضاف أنه ليس لديه خصومة مع النادي الأهلي، ولا يوجد أي أزمة مع جماهير الأهلي المحترمة، هناك في نادي الزمالك أعضاء منتمون للأهلي، ويحدث ذلك دون أن يخرج أي تصريح من داخل مجلس إدارة الأهلي، يوحي بالرغبة في عقد جلسات صلح، لا سيما وأن مجلس إدارة الأهلي قام برفع دعاوى قضائية ضد رئيس الزمالك، بسبب هجومه الضاري على الخطيب ومجلسه، عبر البرنامج الذي يحمل اسم ناديه.