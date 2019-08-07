فيراري تعاني على بعض المسارات

المصدر: بودابست - أ ف ب

أشار مدير فيراري الإيطالي ماتيا بينوتو إلى أن نقاط قوة وضعف فريقه تبرز أكثر على الحلبات البطيئة وذات الدفع السفلي الكبير، في إطار شرحه لأسباب تخلف «الحصان الجامح» عن مرسيدس في جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد. وحل الألماني سيباستيان فيتل، ثالثاً وراء البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) والهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (ريد بول)، ومتقدماً على زميله شارل لوكلير من موناكو، لكن السائقين أقرّا بعدم قدرتهما على اللحاق بالمتصدرين على حلبة هنغارورينغ. وقال بينوتو: «يتوقف الأمر على المسار، لذا عندما تكون في حلبة مثل المجر حيث تحتاج لدفع سفلي كبير فإننا نعاني».