الورفلي الليبي في طريقه إلى الترجي

المصدر: تونس - صالح قادري

أفاد مصدر مقرب من إدارة الترجي التونسي بأن الأخير أوشك على التعاقد مع المدافع الليبي سند الورفلي الذي كان يلعب لفائدة الرجاء البيضاوي المغربي، ليكون اللاعب ختام انتدابات الفريق خلال الميركاتو الصيفي. وكان الترجي قد حاول شراء عقد الليبي الورفلي منذ شهر مارس الماضي، كما أن اللاعب عبّر بدوره عن رغبته في الانضمام للفريق التونسي إلا أن الأمور لم تنتهِ في الوقت المحدد.

من جانب آخر خاض النادي الصفاقسي، أول من أمس، مباراة ودية جمعته بنادي العدالة السعودي الذي يدربه التونسي إسكندر القصري وقد انتهت بنتيجة التعادل (2 - 2). وقد برز في هذه المواجهة المهاجم الجزائري باكير القادم من نادي وفاق سطيف، حيث قدم أداءً جيداً.