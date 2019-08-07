كيربر وشارابوفا يودعان تورونتو

المصدر: تورونتو - أ ف ب

انتهى مشوار الألمانية أنجيليك كيربر والروسية ماريا شارابوفا عند الدور الأول من دورة تورونتو الكندية، ثالثة دورات الـ«بريميير 5» لكرة المضرب، وذلك بخسارتهما أمام الروسية داريا كاساتكينا والأستونية أنيت كونتافيت تواليا.

واختبرت اللاعبتان نفس المصير، إذ بدت كل منهما في طريقها لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني، لاسيما كيربر التي حسمت المجموعة الأولى من مباراتها وكاساتكينا بسهولة تامة 6-صفر، لكن أداء بطلة أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز لعام 2016 وويمبلدون لعام 2018 تراجع بشكل كبير بعد ذلك وخسرت المجموعتين التاليتين دون مقاومة كبيرة 2-6 و4-6.

وفي ظل إعفاء المصنفات الثماني الأوليات من الدور الأول، كانت كيربر المصنفة 12 أبرز ضحايا الدور الأول إلى جانب شارابوفا.