الصين تجنس أول لاعب كرة قدم

المصدر: شنغهاي- أ ف ب

أفادت تقارير محلية أمس، بأن هناك توجهاً لاستدعاء المهاجم البرازيلي إيلكيسون إلى المنتخب الصيني لكرة القدم، في خطوة أولى من نوعها في البلاد، وذلك بهدف مساعدته للتأهل إلى نهائيات مونديال 2022.

وهذه الخطوة شبه المحسومة، ستجعل البرازيلي البالغ من العمر 30 عاماً، أول لاعب من أصول غير صينية يمثل البلاد، في توجه قد يتوسع أكثر ضمن محاولات الصين للارتقاء بمستواها الكروي، لا سيما أنها اكتفت حتى الآن بمشاركة واحدة في كأس العالم عام 2002، حين خرجت من الدور الأول بخسارتها مبارياتها الثلاث، ولم تفز بلقب كأس آسيا، رغم مشاركاتها الـ 13 في البطولة القارية (حلت وصيفة مرتين عامي 1984 و2004).

وفي بلد يبلغ تعداد سكانه 1,4 مليار نسمة، فشلت جميع المحاولات حتى الآن في رفد المنتخب بمواهب قادرة على رفع اسمه، حتى في ظل التعاقدات الخيالية التي أجرتها الأندية المحلية مع نجوم ومدربين عالميين، من أجل رفع مستوى اللعبة، وتعزيز خبرات اللاعبين الصينيين.