برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار

المصدر: برشلونة- أ ف ب

أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر أن التعاقد مجدداً مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكان أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وجاء كلام كاردونر في حديث لشبكة «تي في 3» الإسبانية بقوله «اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك أنه ليس سعيداً في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس».

وتابع «لم نتحدث إليهم (مسؤولو باريس سان جرمان). ثمة احترام كبير بين الناديين وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فإن الأمر مستبعد».

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة أن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو.