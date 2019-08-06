حسم قضية الترجي والوداد غداً

المصدر: تونس- د ب أ

تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم إخطاراً من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) لحضور اجتماع لجنة الانضباط غداً وتحضير مؤيداته بخصوص أحداث مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأعلن الاتحاد التونسي أمس أن لجنة الانضباط وجهت له ولفريق الترجي مراسلتين من أجل إحاطتهما بفتح ملف بموجب إمكانية عدم احترام الفصول 82 و83 و151 من المجلة التأديبية، في إشارة إلى قرار المكتب التنفيذي المعلن في الخامس من يونيو الماضي بإعادة مباراة الإياب، خارج تونس وهو القرار الذي ألغته محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وكانت محكمة كاس قد طلبت في قرارها الجزئي المعلن يوم 31 يوليو الماضي، بإحالة ملف المباراة إلى اللجان المخولة لدى كاف قبل إصدار قرارها النهائي بعد أن ألغت قرار المكتب التنفيذي بحجة عدم اختصاصه.