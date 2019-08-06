«كهربا» يصعق مرتضى منصور

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يجهز محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق المنتقل إلى ديسبورتيفو البرتغالي، للتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، وتجهيز مقاطع الفيديو والأوراق التي تثبت الإساءة التي بدرت من رئيس الزمالك ضد اللاعب، والتي بموجبها يتم فسخ التعاقد.

وكان «كهربا» قد رحل عن الزمالك، من دون علم إدارة ناديه، بسبب خلافات حول المقابل المادي.

من جهة أخرى لا تزال قنوات الاتصال مفتوحة بين مسؤولي نادي الزمالك المصري، والمدرب الأرجنتيني رامون دياز، بشأن تولي الأخير الإدارة الفنية لفريق كرة القدم الأول بالزمالك، ويعد دياز هو الأقرب لتولي المهمة وفقاً لرغبة مسؤولي النادي، بعد رحيل المدرب المحلي خالد جلال، الذي تمت إقالته بعد ضياع لقب الدوري الممتاز.

ويتولى طارق يحيى الإدارة الفنية بصورة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، ورغم محاولات الزمالك، هناك عقبتان تقفان أمام إتمام التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، أولاهما المقابل المادي، حيث طلب دياز مليوناً ونصف مليون دولار في الموسم الواحد، أي ما يتخطى 25 مليون جنيه مصري، وهو رقم ضخم بالنسبة للنادي.

أما العقبة الثانية فهي إصرار دياز على اصطحاب طاقم معاونيه وعددهم 7 أفراد، في حين يحاول مسؤولو الزمالك إقناعه بالاكتفاء بأربعة معاونين فقط، لإتاحة الفرصة لوجود مساعدين مصريين بالجهاز الفني الجديد.

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن قاد فريق بيراميدز المصري في 13 مباراة في الموسم المنصرم، وكشفت الأيام الماضية عن قيام دياز بمتابعة الحساب الرسمي للزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد وجود مفاوضات بين الطرفين.