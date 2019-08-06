فريق الإمارات يتألق في جولة بولندا

المصدر: لندن - البيان الرياضي

قدم فريق الإمارات أداء متفوقاً خلال سباقات عطلة نهاية الأسبوع، حيث تمكن فيرناندو جافيريا، من إظهار قدراته وقوته خلال جولة بولندا، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، ليتمكن من الفوز بالمركز الثاني مرتين على التوالي، في المرحلتين اللتين فاز فيهما كلٌّ من باسكال أكرمان (بورا هانزغروي)، ولوكا ميزكيتش (ميتشيلتون سكوت). وستستمر جولة بولندا حتى 9 أغسطس.أما في لندن، فقد حاول كريستوف تقديم أداء مماثلاً لأدائه عام 2017، الذي مكنه من الانضمام إلى منصة التتويج آنذاك، إلا أن سوء الطالع ما زال يلاحق الدراج النرويجي، حيث تعرض لحادث في المرحلة الأخيرة من السباق، تسبب بفوضى بين الدراجين. وفي النهاية، فاز الدراج إيليا فيفياني (كويك ستيب)، بالمركز الأول في السباق.