التونسي الفهري يقود طائرة النصر في الموسم الجديد

المصدر: تونس- صالح قادري

يستعد المدرب التونسي للكرة الطائرة، مروان الفهري، للإشراف على تدريب نادي النصر، الذي تعاقد معه قبل انطلاق البطولة الأفريقية للرجال، التي احتضنتها تونس، وفاز بها نسور قرطاج، عقب الانتصار على منتخب الكاميرون في المباراة النهائية (3-2). وكان المدرب الجديد للنصر مساعداً لمدرب المنتخب التونسي، الإيطالي جاكوب.

وقبل الاضطلاع بهذه المهمة، درب مروان الفهري المنتخب التونسي للشباب، وتوج معه ببطولة أفريقيا. أما على مستوى الأندية، فقد نجح الفهري في إعادة بريق النادي الصفاقسي، الذي أنهى سباق الدوري في المرتبة الثانية.

ويزخر تاريخ الفهري كلاعب بالبطولات المحلية والأفريقية مع الفرق التي لعب لفائدتها، وهي الترجي والنجم والصفاقسي والأولمبي القليبي، مهده الأصلي.