الجزائر ترحب بأمم أفريقيا 2021

المصدر: الجزائر- د ب أ

كشف وزير الرياضة الجزائري رؤوف سليم برناوي أمس أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استفسر عن مدى استعداد الجزائر لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا في عام 2021، في حال حدوث أي طارئ.

وقال برناوي في مؤتمر صحفي عقد أمس إن الكاف استفسر، عبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن قدرة الجزائر على تنظيم البطولة، علماً بأن نسخة 2021 من كأس الأمم الأفريقية من المقرر أن تقام في الكاميرون. وأضاف برناوي «نحن لا نسعى لتعويض الكاميرون، وأتمنى بكل قوة أن يستضيف هذا البلد بطولة كأس أمم أفريقيا 2021».ط وتابع «أعتقد أن الجزائر لديها الإمكانيات لتنظيم الكان، وفي حال طلب منا ذلك فنحن جاهزون. الجزائر استثمرت 1.5 مليار دولار في بناء المنشآت الرياضية وهذا رقم لم تصل إليه حتى دول أوروبية».