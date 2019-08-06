«كاف» يطالب السودان بالأمن والسلامة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوضح فيه أنه تسلم عدداً من الملاحظات بواسطة اتحادات وطنية، وبحسب الملاحظات الخاصة بـ«كاف» نفسه في ما يلي إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتنظيم المباريات الأفريقية في السودان، وطالب الاتحاد الأفريقي بتقرير مفصل عن الخطط المتعلقة بالأمن والسلامة في مباريات كاف بالسودان، على صعيدي المنتخبات والأندية في موعد أقصاه السادس من أغسطس الحالي. من جانبه أوضح الدكتور حسن أبو جبل أن التقرير سيتم إرساله في الوقت المحدد، وفيه سيتم التأكيد على اتباع الإجراءات المنصوص عليها من جانب الاتحاد الأفريقي لخروج كل مباريات المنتخبات والفرق السودانية بالتنظيم المنشود.