بوغبا حلم ملكي لن يتحقق

المصدر: لندن - أ ف ب

أعرب النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ثقته الكاملة ببقاء لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

وجاء كلام سولسكاير بعد فوز فريقه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 2-2) في مباراة غاب عنها بوغبا بداعي الإصابة في حين تحدثت بعض التقارير عن رفضه اللعب آملاً في الضغط على ناديه لتحريره من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الأسباني.

لكن سولسكاير كان واثقاً من بقاء بوغبا الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 بقوله «لا شك لدي على الإطلاق في هذا الصدد». وأضاف «لم أكن أتوقع أن يسافر مع الفريق (إلى كارديف حيث أقيمت المباراة). لقد تكلمت معه بعد الحصة التدريبية ولم يكن في حالة جيدة. لا يمكن اعتبار الأمر إصابة بل بعض الوجع وبالتالي لم أكن أريد المخاطرة».

وأعلن مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عن رغبته في الحصول على خدمات بوغبا لكن تقارير صحافية أشارت إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليس مستعداً لدفع مبلغ طائل للتعاقد مع بوغبا في ظل أنباء تحدثت عن إمكانية شراء لاعب الوسط المهاجم الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي في مواجهة قوية ضد تشلسي على ملعب أولدترافورد في 11 الحالي.