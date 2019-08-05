الجزائري بن ناصر إلى ميلان الإيطالي

المصدر: روما - أ ف ب

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر لمدة خمس سنوات أمس.

وأصدر النادي اللومباردي بياناً رسمياً جاء فيه «يعلن نادي ميلان التعاقد مع اللاعب إسماعيل بن ناصر من إمبولي. انتقل لاعب الوسط الجزائري بشكل نهائي إلى النادي بعقد لخمس سنوات». ولعب بن ناصر مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر الأول ويحرز في صفوفه كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي في مصر.

وكان بن ناصر انتقل إلى إمبولي صيف عام 2017 قادماً من أرسنال الإنجليزي، حيث أمضى موسمين (2015-2017).