الأهلي المصري يخشى «اطلع برة»

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، صعوبة المباراة أمام فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها 11 الجاري، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال: «إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس، الذي يبقى فريقاً مجهولاً بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد».

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى إلى الوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس للاستعداد له وتجنب المفاجآت، لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائماً محفوفة بالمخاطر..