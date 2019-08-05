الإستوني أوت تاناك يحتفظ بلقب بطل رالي فنلندا الدولي

المصدر: يوفاسكولا - أ ف ب

احتفظ ، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للراليات، موسعاً الفارق في صدارة الترتيب العام أمام ملاحقيه المباشرين بطل العالم في الأعوام الستة الأخيرة الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) والبلجيكي تييري نوفيل (هيونداي).

ورفع تاناك رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 180 نقطة، متقدماً على أوجييه الذي حل سادساً في الرالي (158) ونوفيل صاحب المركز السابع (155).

وهو الفوز الرابع للسائق الإستوني هذا العام في الـ«دبليو آر سي» بعد السويد وتشيلي والبرتغال، والثالث في الراليات الأربعة الأخيرة، والعاشر في مسيرته.

وأحرز تاناك المركز الأول في الرالي الذي استمر أربعة أيام، متقدماً على الفنلندي إيسابيكا لابي (سيتروين) وزميله في الفريق الفنلندي ياري - ماتي لاتفالا (تويوتا) متصدر الترتيب لحين انثقاب إطار سيارته بعد اصطدامه بصخرة السبت.