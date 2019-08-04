سان جرمان «سوبر» فرنسا

المصدر: شينزن - د ب أ

توج فريق باريس سان جرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للموسم السابع على التوالي بعدما حقق انتصاراً صعباً وتغلب على رين 2 - 1 أمس في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد «شينزن» في الصين.

وافتتح أدرين هونو التسجيل لرين في الدقيقة 13 ثم أدرك كيليان مبابي التعادل لسان جرمان في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البديل أنخيل دي ماريا هدف الفوز 2 - 1 لسان جرمان في الدقيقة 73.

وعزز سان جرمان رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الفرنسي رافعاً رصيده من الألقاب إلى 11 مقابل سبعة ألقاب لأقرب منافسيه ليون، بينما لم يسبق لرين التتويج باللقب.

وثأر باريس سان جرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، بذلك لهزيمته أمام رين بضربات الجزاء الترجيحية في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

وافتقد باريس سان جرمان في مباراة امس جهود نجمه البرازيلي نيمار الغائب بسبب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات التي فرضت عليه إثر تعديه على مشجع عقب المباراة النهائية لكأس فرنسا، التي خسرها سان جرمان أمام المنافس ذاته.