مركز دبي المالي العالمي يستضيف جلسات للياقة البدنية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن شراكته مع العلامة الرياضية «نايكي» لاستضافة جلسات أسبوعية مجانية لنادي نايكي للتمارين الرياضية، ونايكي للجري، وذلك ابتداء من شهر أغسطس الجاري وحتى نوفمبر المقبل.

وتهدف جلسات نهاية الأسبوع لمدة ساعة واحدة تحت إشراف فريق من المدربين الخبراء لدى «نايكي» إلى تمكين المشاركين من خلال رحلاتهم في الصحة والعافية.

وسيحظى المشاركون بفرصة الاختيار ما بين جلستي تمارين تشمل المراحل عالية الشدة واليوغا، التي تتخذ مكاناً لها في المنطقة الشمالية من «جيت أفينيو»، وجلسات نادي الجري في الممشى الخاص في «جيت أفينيو» أيضاً.

ويُشار إلى أنّه سيتم تنظيم جلسات تمارين المراحل عالية الشدة واليوغا خلال شهري أغسطس وسبتمبر داخل مبنى «جيت أفينيو».