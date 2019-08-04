طارق يحيى: لو طلبني الزمالك في أي وقت سألبّي النداء

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري أنه لا يعنيه أبداً من يقول إنه ليس من قيمته وتاريخه التدريبي قبول مهمة مؤقتة لتدريب القلعة البيضاء.

وقال طارق يحيى، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إن اسمه وقيمته صنعها نادي الزمالك، وأضاف:«تاريخي بالكامل ينسب للزمالك، وكنت مستعداً لقبول المهمة ولو لمدة 24 ساعة فقط».

وأوضح: «سأخوض مباراة بطل الصومال وبعدها سأرحل ولو طلبني الزمالك في أي وقت سألبي النداء».

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق تولي طارق يحيى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك خلفاً لخالد جلال الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام الأهلي صفر / 1 يوم الأحد الماضي في ختام مباريات الدوري الممتاز.