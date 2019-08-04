هاميلتون الأسرع في تجارب «المجر» الحرة

المصدر: بودابست - د ب أ

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أفضل زمن أمس، في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى المجري ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وتفوق هاميلتون على ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وحقق هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، زمناً قياسياً على مضمار هنغارورينغ البالغ طوله 4381 متراً حيث سجل دقيقة واحدة و084ر16 ثانية، وذلك في تجارب السباق الذي يحمل أيضاً الرقم القياسي في عدد مرات التتويج به، برصيد ستة ألقاب.

وجاء فيرستابن، في المركز الثاني، واحتل سيبستيان فيتيل سائق فيراري، المركز الثالث.