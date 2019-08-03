عاد بعد ربع قرن ليكرم زملاء الملاعب

المصدر: دبي - العوضي النمر

بعد ربع قرن من الغربة في دولة الكويت الشقيقة، التي اختار العمل فيها كموجه ومحاضر ومشرف تربوي وهو المجال الذي فضله على الكرة أيام الشباب، عاد لاعب نادي طلخا الدكتور محمد جابر ليتذكر زملاءه في الملاعب ومدربيه، ويستعيد ذكريات زمن جميل، من خلال مبادرة شخصية، لتكريم أكثر من 50 شخصاً، ما بين قيادات ومدربين وزملاء ملاعب، ولم ينسَ الإعلاميين والحكام وبعض المشجعين، في لمسة وفاء.

وكانت الجملة التي شدت انتباه وعزفت على وتر مشاعر الجميع، حينما كتب في لوحة جميلة كلمة معبرة بسيطة الكلمات ولكنها كبيرة المعاني «شكراً على أيام جميلة قضيتها بينكم»، ونالت المبادرة استحسان كل الرياضيين وصفق لها الجميع سواء من شمله التكريم أو من لم يزامل صاحب المبادرة في الملاعب.