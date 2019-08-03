الأهلي يواجه «اطلع برة» ذهاباً وإياباً في مصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم إقامة مباراتي فريقه في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، في مصر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية مساء أول من أمس إن مسؤولي فريق «اطلع برة» طلبوا بالفعل إقامة مباراتي الذهاب والإياب أمام الأهلي في مصر، وتمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالأمر.

وأضاف أن مباراتي الأهلي أمام بطل جنوب السودان سيستضيفهما ملعب ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، بسبب وجود بعض أعمال الصيانة في ستاد القاهرة الدولي.

ويستهل الأهلي مشواره ضمن منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، من الدور التمهيدي، بمواجهة «اطلع برة» يوم 11 أغسطس الجاري في إطار لقاء الذهاب، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 و25 من الشهر ذاته.