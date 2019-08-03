مبابي يطالب نيمار بالبقاء

المصدر: شينزين - أ ف ب

أعرب مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي عن رغبته في بقاء زميله الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك في خضم شائعات عن رحيل الأخير عن نادي العاصمة ورغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وقال مبابي عشية مواجهة رين في كأس الأبطال الفرنسية التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس المحليين، والمقررة في شينزين الصينية «بالطبع، لا أريده أن يرحل. أريده أن يبقى معنا».

وسيقود مبابي سان جرمان اليوم في مواجهة ثأرية ضد رين في غياب نيمار الموقوف 3 مباريات بسبب اشتباكه مع أحد المشجعين في نهائي كأس فرنسا العام الماضي.