بايرن ودورتموند صراع يتجدد في السوبر الألماني اليوم

المصدر: برلين - أ ف ب

يستأنف بايرن ميونيخ خصومته مع غريمه بوروسيا دورتموند عندما يحل ضيفاً عليه اليوم في الكأس السوبر الألمانية لكرة القدم التي توج بلقبها في المواسم الثلاثة الماضية، وذلك وسط مسعاه للحصول على خدمات مواطنه لوروا سانيه من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وأحرز النادي البافاري لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما اكتفى دورتموند بوصافة الـ«بوندسليغا» ما منحه حق المشاركة في مباراة اليوم التي ستقام على ملعبه «سيغنال إيدونا بارك» قبل أسبوعين على بداية الدوري.

مهاجم بايرن توماس مولر يريد اللقب بشدة «لأنه سيكون الأول المهم لنا» في الموسم الجديد، مضيفاً «إن لهذه المباراة طابعاً متفجراً (لأنها ضد دورتموند)».

ورأى مهاجم الفريق الأصفر والأسود ماركو رويس أن «الكأس السوبر تمنحنا فرصة بدء الموسم بشكل جيد وأن نظهر للمشجعين ما هي مخططاتنا على صعيد المنافسة الجدية».