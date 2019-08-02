أتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته

المصدر: أورلاندو - أ ف ب

تابع أتلتيكو مدريد الإسباني عروضه القوية في جولته الأمريكية، وتغلب على نجوم الدوري الأمريكي بثلاثية نظيفة على ملعب «إكسبلوريا ستاديوم» في أورلاندو.

وضم منتخب نجوم الدوري الأمريكي بعضاً من أبرز نجوم الكرة العالميين أمثال الإنجليزي واين روني وزميله السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي لويس ناني والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي يدافع عن ألوان لوس أنجليس غالاكسي، بالإضافة إلى الألماني باستيان شفاينشتايغر.

وافتتح أتلتيكو مدريد، التسجيل بواسطة ماركو يورنتي قبل نهاية الشوط الأول بدقيــقتين، وأضاف البرتغالي جواو فيليكس الهدف الــثاني بتسديدة قوية (85) قبل أن يختــتم دييغو كوستا التسجيل في الدقيقة الأخيرة مــن مسافة قريبة.