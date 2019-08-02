بواتينغ.. اللغز الكروي

المصدر: إعداد - زياد فؤاد

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عندما صعد اسم اللاعب كيفن برينس بواتينغ مع المنتخب الغاني، ونادي هيرتا برلين منذ 12 عاماً، تنبأ الجميع بمستقبل باهر للاعب الوسط الهجومي المهاري، ولكن لم يكن أشد المتفائلين تفاؤلاً يتوقع انتقاله لبرشلونة الإسباني في عمر 31 عاماً، وخلال الفترة التي يظهر فيها في أسوأ مستوياته، ليلعب مباريات قليلة ويرحل، ويبقى لغزاً في عالم كرة القدم!

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استعار برشلونة بواتينغ من نادي ساسولو الإيطالي، ولم يكن اللاعب في أفضل مواسمه، وإنما أثير حوله الكثير حول سلوكه خارج الملعب، وقبل أن يلقي به ساسولو خارج النادي استعاره برشلونة، ليستمر نصف موسم كامل لم يلعب فيه سوى 3 مباريات، ولم يظهر له أي بصمة في الملعب.

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بإعلان فيورنتينا الإيطالي التعاقد مع برينس يضرب اللاعب رقماً قياسياً، باللعب مع 11 نادياً في 11 سنة، إضافة للعبه مع ميلان مرتين الأولى من 2010 إلى 2013، والثانية لعب مع الروسونيري عام 2016!

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في مسيرة أكثر من 12 عاماً من الاحتراف في الملاعب الأوروبية، لم يسجل اللاعب الغاني سوى 49 هدفاً فقط، كان للدوري الإيطالي نصيب الأسد فيهم، حيث سجل 11 هدفاً لميلان في 4 مواسم، و4 أهداف لساسولو في موسم واحد، ورغم أن نسبة مشاركته الأكبر في تاريخه كانت مع شالكة الألماني بين 2013 إلى 2015 بـ48 مباراة إلا أنه لم يسجل سوى 6 أهداف فقط.

القيمة السوقية

2005

50000

2007

4 ملايين استرليني

2012

19 مليون جنيه استرليني

2015

2 مليون جنيه استرليني

2018

8 ملايين

2019

7 ملايين