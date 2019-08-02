غموض حول مستقبل بوغبا مع مانشستر يونايتد

المصدر: مدريد - د ب أ

أصبح موقف النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا مع نادي مانشستر يونايتد غامضاً، وغير واضح ما إذا كان سيستمر أم سيرحل عن النادي الإنجليزي، وإلى أي وجهة سينتقل في الميركاتو الصيفي، الذي أوشك على إغلاق أبوابه، وقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه لا يمكنه التحدث عن مستقبل مواطنه بول بوغبا، مضيفاً: «لا يمكنني التحدث عن لاعبين آخرين، أعلم أن الموجودين هنا جيدون للغاية».

في الوقت الذي تحدث فيه اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مخاطباً إدارة نادي مانشستر يونايتد، بفتح باب الرحيل أمام لاعب الوسط الفرنسي، وقال إبراهيموفيتش، نجم نادي لوس أنجليس جلاكسي الأمريكي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أعتقد أنه إذا كان لا يرغب في البقاء مع مانشستر يونايتد سيكون من الحماقة التمسك به، إذا كان يريد التواجد في مكان آخر، اتركوه يرحل».