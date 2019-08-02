دورتموند يتوجّه للإنفاق الضخم لمنافسة بايرن ميونيخ

المصدر: دوسلدورف- د ب أ

أكد هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن الإنفاق الكبير في فترة الانتقالات الصيفية الحالية يأتي لأن الفريق يستهدف التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للمرة الأولى منذ 2012.

وقال فاتزكه: «يمكننا فعل هذا اليوم، من دون أن نبحث عن قسم الائتمان في البنك». وأنفق دورتموند ما يقرب من 130 مليون يورو (6. 143 مليون دولار) لتدعيم الفريق للموسم الجديد ولكن الأموال التي جاءت من بيع كريستيان بوليسيتش وعبدو ديالو وألكسندر إسحاق جعلت الإنفاق سهلاً.

وقال فاتزكه: إنهم لم يتوقعوا الحصول على صافي استثمارات كبير، ولكن في النهاية قاموا بإعادة تجميع الصفوف بشكل أساسي.

التعاقد مع النجوم ماتس هوميلز وجوليان براندت ونيكو شولز وثورغان هازارد ينبغي أن يجعل دورتموند قريباً من بايرن ميونيخ، الذي توج بلقبه السابع على التوالي في الدوري بفارق نقطتين في مايو الماضي.

وعلى عكس المواسم السابقة، أعلن فاتزكه أن هدف الفريق هو التتويج بلقب الدوري في 2020.

وقال: «تصدرنا جدول الترتيب في 21 جولة من أصل 34، وفي النهاية احتل الفريق المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ. في ما يتعلق بالتعاقدات الجديدة التي أبرمناها، والتي تجعلني أثني على مايكل زورك المدير الرياضي كثيراً، وضعنا أنفسنا ورغبتنا في اتخاذ الخطوة التالية».

وأضاف: «سنحاول على الأقل، ويجب أن يكون هذا مشروعاً». ويستضيف بوروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونيخ غداً في كأس السوبر ليفتتحا الموسم الجديد وسط انتظار كبير لبدايته في المدينة.

وقال فاتزكه: «في السابق كان يتم بيع تذاكر الملعب كاملة في أسبوع أو اثنين. هذه المرة تم بيع التذاكر في ساعتين».

وبالكاد نجح دورتموند في النجاة من الإفلاس قبل سنوات، ولكن فاتزكه لا يشعر بالقلق من مسار النادي حالياً.وقلل من ارتفاع التكاليف وكون الفريق الحالي هو الأغلى في تاريخ النادي من خلال الإشارة إلى أن الإيرادات والنفقات ارتفعت في كل مكان. وقال: «من المحتمل أن يكون هناك 12 إلى 16 نادياً في البوندسليغا يقومون بدفع أعلى رواتب في تاريخهم».

وبعكس دورتموند، فإن صفقات بايرن ميونيخ لا تسير بشكل سهل على الإطلاق استعداداً للموسم الجديد ولكن فاتزكه يرى أن هذا الأمر لا يعني الاستهانة به.

وقال: «إذا كنت سأكتب أسماء اللاعبين الذين سيلعب بهام بايرن في الأسابيع المقبلة، فهو فريق على مستوى عال. ليس فقط في ألمانيا ولكن دولياً أيضاً».

وبينما دخل دورتموند وبايرن ميونيخ في مناوشات على اللاعبين، أكثر فاتزكه من الثناء على كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، في ما يتعلق بانتقال هوميلز.