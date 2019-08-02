زيدان: لن أتدخل في الحياة الشخصية لغاريث بيل

المصدر: مدريد - د ب أ

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه لن يتدخل في الحياة الشخصية للاعبه الويلزي غاريث بيل، وذلك بعدما انتشرت صور لبيل وهو يمارس رياضة الغولف في نفس اليوم الذي كان يستعد فيه فريقه لبدء مشواره في بطولة كأس أودي بألمانيا.

يذكر أن بيل لم يسافر مع ريال مدريد إلى ألمانيا لخوض منافسات بطولة كأس أودي، حيث كان يتعافى من إصابة تعرض لها في وقت سابق.

وقال زيدان عقب فوز الريال 5 /‏ 3 على فنار بخشة التركي: «كنت أتمنى لو كان تدرب، لكنني لن أمنع أحدهم من حياته الشخصية».