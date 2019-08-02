«ألفا روميو» يستأنف ضد عقوبة سائقيه في «فورمولا 1»

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن فريق ألفا روميو المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أمس، التقدم باستئناف ضد العقوبات التي فرضت على سائقيه كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفيناتزي في سباق الجائزة الكبرى الألماني، الذي أقيم الأحد الماضي.

وأعلن ألفا روميو قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبيل انتهاء المهلة المتاحة للتقدم بالاستئناف ضد العقوبات.

وكان مراقبو السباق قد فرضوا عقوبة التأخير لمدة 30 ثانية على كلا السائقين، بسبب مخالفة تقنية بسيارتيهما، قبل الانطلاق في السباق الألماني على مضمار هوكنهايم.

وأنهى رايكونن وجيوفيناتزي السابق في المركزين السابع والثامن، على الترتيب، لكن العقوبة أسفرت عن تراجعهما إلى المركزين الثاني عشر والثالث عشر.

ويحتل ألفا روميو المركز التاسع قبل الأخير في الترتيب العام لفئة الصانعين في بطولة العالم، وذلك قبل سباق فورمولا-1 المجري المقرر بعد غدٍ، وهو آخر سباق قبل بدء أجازة منتصف الموسم في بطولة العالم لفورمولا-1.