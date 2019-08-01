توتنهام يضع الملح على جراح ريال مدريد

المصدر: ميونخ - أ ف ب

عمق توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، جراح ريال مدريد الإسباني، وصار كأنه وضع ملحاً على جراح الملكي بالفوز عليه 1 ـ صفر أول من أمس على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ ضمن كأس «أودي» الودية، فيما استعرض بايرن ميونيخ المضيف باكتساحه فنربغشه التركي 6-1.

ودخل النادي الملكي إلى مباراة أول من أمس في هذه الدورة الرباعية التي يشارك فيها أيضاً بايرن ميونيخ المضيف وفنربغشه التركي، بمعنويات مهزوزة تماماً إثر خسارته المذلة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد 3 -7 الجمعة في مدينة نيوجيرزي الأمريكية، ما جعل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في وضع لا يحسد عليه.

وكانت الخسارة أمام الجار المدريدي الثانية في ثلاث مباريات خاضها ريال في كأس الأبطال الدولية، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ 1-3، مقابل تعادل 2-2 وفوز بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي.

ثم وجه توتنهام ضـــربة جديدة إلى ريال وعقد وضـــع مدربه زيدان الذي يواجه مشاكل بالجملة قبيل انطلاق الموسم إن كان من ناحية الإصابات، أو قراره بالتخلي عن الويلزي غاريث بايل ثم تعطيل صفقة انتقاله إلى الدوري الصيني وحصوله على راتب أسبوعي خيالي قدره مليون يورو.

ويدين النادي اللندني بفوزه الثاني في ثالث مباراة تحضيرية للموسم الجديد، إلى هاري كين الذي سجل الهدف الوحيد في الشوط الأول إثر خطأ من الظهير البرازيلي مارسيلو (22).