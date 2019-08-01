سكالوني مدرباً للأرجنتين حتى 2022

المصدر: بوينوس أيرس - أ ف ب

قرر الاتحاد الأرجنــتيني لـــكرة القدم الإبقاء على ليونيل سكالوني مدرباً للمنتخب الوطني حتى نهاية تصفيات مونديال 2022، وذلك بحــسب ما أعلن أول من أمس في حسابه الرسمي على تويتر.

واستلم سكالوني، اللاعب السابق لنيولز أولد بويز وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، مهمة الإشراف على المنتخب بصفة مؤقتة في أغسطس 2018 عقب مونديال روسيا لخلافة خورخي سامباولي المقال من منصبه، ثم ثبت في منصبه في نوفمبر الماضي لقيادة المنتخب في كوبا أمريكا التي حلت فيها الأرجنتين ثالثة.

وفي ظل الدعم الذي حظي به ابن الـ41 من اللاعبين، لا سيما القائد ليونيل ميسي، قرر الاتحاد الإبقاء على خدماته حتى نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، والتي تنطلق في مارس 2020.

ولن يكون بإمكان سكالوني الاعتماد على ميسي في مســـتهل التــــصفيات، إذ أوقف نجم برشلونة الإسباني لمباراة واحدة.