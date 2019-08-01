بلماضي وصلاح أمل العرب في جوائز «فـيـــــفا»

المصدر: برلين - د ب أ

اختار الاتحادُ الدولي لكرة القدم الجزائريَّ جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب بلاده ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2019، والتي ضمت أيضاً الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، والإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

كما زينت المدربة جيل إيليس المدير الفني للمنتخب الأمريكي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية. ولعب بلماضي دوراً بارزاً في فوز فريقه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت قبل أيام في مصر ليكون اللقب الثاني للفريق في البطولة، والأول له منذ أن فاز بلقبه السابق على أرضه في 1990.

كما قاد كلوب فريق ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فيما فاز غوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا في الموسم الماضي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2019 أيضاً المدرب ماوريشيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، حيث قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.

كما ضمت القائمة البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الفائز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، التي اختتمت مؤخراً بالبرازيل، والأرجنتيني ريكاردو غاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، الذي خسر نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل، ومارسيلو غاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

ويدخل المنافسة على نفس الجائزة كل من إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق أياكس الهولندي، والفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب بلاده، وفيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي الفائز بلقب النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا.

وعلى جانب اللاعبين اختار «فيفا» المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

كما وقع الاختيار على الأمريكية ميجان رابينوي ضمن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة في استفتاء «الأفضل» الذي يجريه الفيفا سنوياً. ولعب فان دايك وصلاح وماني دوراً بارزاً في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب.

وخلت قائمة المرشحين من الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد والفائز بالجائزة في العام الماضي.

وإلى جانب ثلاثي ليفربول، ضمت القائمة كلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، وإيدن هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي سابقاً، وريال مدريد الإسباني حالياً، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس الهولندي سابقاً، ويوفنتوس الإيطالي حالياً ومواطنه فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة الإسباني.