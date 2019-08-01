الزمالك يقدم صفقاته الجديدة قبل تعيين مدرب

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

على عكس ما يحدث في أغلب الأندية، فإن الزمالك قام بالتعاقد مع صفقاته الجديدة، قبل أن يحدد المدير الفني للفريق، والذي من المفترض إنه المعني بوضع القوام الأساسي للفريق، فقد بدأ النادي في الإعلان عن صفقاته الجديدة، بالرغم من أن منصب المدير الفني ما يزال شاغراً.

وقدم الزمالك صفقاته الصيفية الجديدة، في مؤتمر صحفي عقده رئيس النادي، مرتضى منصور، وكشف خلاله أن ناديه اقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد. وحضر اللاعبون الجدد إلى المؤتمر منهم، الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بجانب الحراس محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، واللاعبين كريم بامبو ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر، إضافة للثنائي العائد من الإعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا» ومصطفى محمد.