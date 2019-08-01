الـ«إن بي أيه» ترعى الدوري الأفريقي للسلة

المصدر: نيويورك - أ ف ب

كشف النقاب عن المدن المضيفة للنسخة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة السلة وموعد انطلاقها المقرر في مارس 2020، على أن تكون العاصمة الرواندية كيغالي المدينة المضيفة لمباريات نصف النهائي والنهائي.

وستكون القاهرة (مصر)، الرباط (المغرب)، العاصمة تونس أو المنستير (تونس)، دكار (السنغال)، لاغوس (نيجيريا) ولواندا (أنغولا) المدن المضيفة للموسم المنتظم لهذا الدوري الذي أعلن عنه في منتصف فبراير الماضي برعاية دوري كرة السلة الأميركي «أن بي أيه» والاتحاد الدولي للعبة «فيبا».

ويشارك في هذا الدوري 12 نادياً من أنحاء القارة، حيث سيتم اعتماد نظام المجموعتين من ستة أندية في كل منهما، على أن تخوض كل مجموعة مبارياتها في الموسم المنتظم في ثلاث من المدن الست المضيفة.