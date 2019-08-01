فيفا يطلب إخضاع «المتهم» تيري للفحص الطبي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أشار مجدي حسن سعيد محامي اللاعب سيف تيري، المتهم بقيادة عصابة إجرامية، سببت أضراراً بأحد أقسام الشرطة، إلى أن الاتحاد الدولي طلب إخضاع اللاعب للفحص الطبي عقب الإفراج عنه.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن سكرتارية الاتحاد الدولي والمستشار القانون للفيفا والاتحاد العالمي للاعبين المحترفين، تابعوا الإجراءات، مشيراً إلى تكوين لجنة بالاتحاد الدولي لمتابعة القضية، وأكد أنهم استفسروه عن تأثير النشاط السياسي في الأحكام.

ومن ناحية أخرى، تسبب خطأ إجرائي في الأوراق المتعلقة بإيداع لاعب المريخ الدولي سيف تيري، في تأخير إطلاق سراحه أمس الأول، بعد أن اكتملت إجراءات إخراجه بضمان، رهن منزل أسرته في المحكمة. وقال مجدي حسن سعيد إبراهيم محامي تيري، إنه أكمل إجراءات رهن العقار، وبالتوجه إلى السجن، اتضح وجود خطأ في رقم البلاغ ومواد الاتهام في أوراق تسليمه للسجن، وبسبب ضيق الوقت، تأجل إطلاق سراح موكله.

واستنكر المحامي عدم متابعة الاتحاد السوداني ونادي المريخ لقضية اللاعب، وذكر أن أعضاء اللجنة انقسموا حول مخاطبة اتحاد الكرة، لإرسال توضيح للفيفا حول القضية، أو انتظار ما تسفر عنه جلسة المحاكمة، مؤكداً أنهم توافقوا على إرجاء الأمر إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الأولى، في السابع من أغسطس المقبل.