ناد أوروبي وآخر خليجي يطلبان المشاركة في دوري هوكي الجليد

المصدر: أبوظبي- وام

تقدم ناديان أحدهما أوروبي، والآخر خليجي بطلبات للانضمام لدوري هوكي الجليد الإماراتي. وقال جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات للألعاب الجليدية: إن أحد أندية جورجيا طلب بالفعل من الاتحاد الإماراتي أن يشارك في دورينا، وأن نادياً عمانياً تقدم بطلب هو الآخر.وأوضح أن الأمر قيد البحث، وأن الملف المهم أيضاً، والذي يخضع للنقاش على طاولة الاتحاد حالياً هو التصفيات المؤهلة للأولمبياد العالمي الشتوي بالصين 2022 لمنتخب الرجال، والتي ستبدأ بتاريخ 7 نوفمبر بلوكسمبورغ.

وعن منتخب السيدات قال الظاهري: يستعد للمشاركة في كأس آسيا بالفلبين مارس المقبل، ومن أجل ذلك سيكون هناك معسكر للمنتخب إما في أبوظبي أو إحدى المدن الأوروبية، ونحن على ثقة بأنه يملك فرص التمـــيز والتطــور، سيما أن معظم عناصره من الناشئات، ونملك رصيداً مميزاً من الإنجازات في مجال السيدات.