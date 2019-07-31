رونالدو يشعر بالحنين لريال مدريد

المصدر: مدريد - د ب أ

اعترف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأنه يفتقد لمسيرته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ومع ريال مدريد أيضاً، ولكنه أكد أنه يشعر بحنين أكبر للنادي الملكي.

وأكد اللاعب البرتغالي، أن نادي ريال مدريد الإسباني كان له تأثير كبير عليه من الناحية الشخصية، وأنه يكنُّ له وداً خاصاً، وذلك بعدما قضى بين جدرانه تسع سنوات.

وقال رونالدو بعدما تسلّم، أمس، جائزة «أسطورة ماركا» التي منحتها له صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أهم شيء هو أن مسيرتي سارت بشكل جيد بعد خروجي من ريال مدريد، لأنه ليس من السهل أن تخرج من ريال مدريد بالطريقة التي خرجت بها بعد 9 سنوات ثم تنضم لدوري مختلف مع زملاء مختلفين وفي عمر الـ33».