دونادوني «رجل الإنقاذ» في شنزن الصيني

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

أعلن نادي شنزن أف سي الصيني لكرة القدم الذي يصارع للبقاء ضمن مصاف أندية الدرجة الأولى، تعيين لاعب الوسط الدولي ونجم ميلان السابق الإيطالي روبرتو دونادوني مدرباً له.

وأشار شنزن في بيان إلى أن المدرب الإيطالي «يتمتع بخبرة كبيرة».

وأمضى دونادوني (55 عاماً) الذي سبق له أن أشرف على تدريب المنتخب الإيطالي بين عامي 2006 و2008، مسيرته التدريبية في بلاده، قبل أن يقيله بولونيا في يونيو 2018.

وأمام دونادوني 10 مباريات لإنقاذ شنزن من الهبوط إلى الدرجة الثانية، علماً بأن الفريق يحتل المركز ما قبل الأخير في الترتيب برصيد 14 نقطة، ولم يفز سوى بثلاث مباريات بعد 20 أسبوعاً. وسيشرف الدولي السابق على مباراته الأولى الجمعة عندما يستقبل على أرضه بيجينغ رينهي صاحب القاع.