الأهلي يعود لدرب الاستعانة بـ«الدراويش»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

عاد النادي الأهلي المصري من جديد، للاستعانة بنجوم فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي المُلقب بـ«الدراويش»، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، وأعلن الأهلي تعاقده رسمياً مع محمود متولي، مدافع الإسماعيلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وتم إنهاء كافة الإجراءات بعد تواصل بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي.

وأصبح متولي لاعباً في النادي الأهلي بشكل رسمي، بعد أن اجتاز الكشف الطبي أمس، وتم إرسال الاستغناء الخاص به، وبموجب الصفقة يدفع الأهلي 15 مليون جنيه للإسماعيلي، بجانب الاستغناء عن مدافعه أحمد علاء للدراويش، وتسلم مسؤولو الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب، بعد إرسال قيمة القسط الأول وهو 10 ملايين جنيه. واشتهر النادي الأهلي بالاستعانة بنجوم «الدراويش»، الذين تجاوز عددهم الـ20 لاعباً في السنوات الـ20 الأخيرة.