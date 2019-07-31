فريق «بيكيه» يصعد إلى الدرجة الثالثة الإسبانية

المصدر: مدريد - أ ف ب

صعد فريق أف سي أندورا الذي يملكه قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه إلى الدرجة الإسبانية الثالثة في كرة القدم، بعد تسديده رسوم الترخيص الممنوحة من الاتحاد الوطني.

وكان فريقا سامورا وألكوبنداس من المرشحين للحلول بدلاً من رويس المفلس، لكن الاتحاد الإسباني أشار إلى اختياره أندورا لأن الفريق استوفى «المتطلبات» بدفعه رسوماً بلغت 452 ألف يورو.

وقال رئيس النادي فيران فيلاسكيا إن فريقه سعى للانضمام إلى الدرجة الثالثة لأنها «فرصة جيدة لنادينا».

ويكون النادي قد صعد درجتين في موسم واحد بعد فوزه بالدوري الكاتالوني الموسم الماضي.