الأفريقي ينهي معسكره بفوز

المصدر: تونس - صالح قادري

أنهى النادي الأفريقي التونسي أمس معسكر الإعداد بحمام بورقيبة بفوز ودي على «المقرة» الجزائري، بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها كل من زهير الذوادي في الشوط الأول وأيوب التليلي ولؤي العلوي في الشوط الثاني.

من جانب آخر وقع وسط ميدان النجم الساحلي كريم العواضي عقداً بموسمين مع فريق أبها السعودي الصاعد إلى الدرجة الأولى والذي يدربه التونسي عبد الرزاق الشابي وذلك لقاء مليار ونصف تونسي مع امتيازات ومنح مغرية عند الفوز وقد تولى الإشراف على عملية توقيع العقد أحمد الحديثي رئيس أبها السعودي. ويرغب الفريق السعودي في التعاقد مع مدافع النجم الساحلي صدام بن عزيزة بتوصية من المدرب عبد الرزاق الشابي.