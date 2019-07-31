لين من نجم إلى لاعب غير مرغوب

المصدر: تايبيه - أ ف ب

يصف نجم كرة السلة الأمريكي من أصول تايوانية جيريمي لين ما يمر به كمن يسقط إلى الحضيض، ويشعر بأن أندية الدوري الأمريكي للمحترفين تخلت عنه بعدما حرره فريقه السابق تورونتو رابتورز من عقده.

بات لين (31 عاماً) الموسم المنصرم أول لاعب آسيوي - أمريكي يفوز بالدوري مع رابتورز الذي جرد غولدن ستايت ووريرز من لقبه، ولكن دوره انحصر بملازمة مقاعد البدلاء خلال الأدوار الإقصائية في صراعه لاستعادة مستواه.

تحول لين من ظاهرة عام 2012 إلى لاعب حر غير مرغوب به، حيث لم يتمكن من التعاقد مع نادٍ قبل الموسم الجديد. وتحدث لين عن مسيرته، بالقول «وضعي كلاعب حر صعب لأني أشعر أن الدوري الأمريكي تخـــلى عني نوعا مـــا».