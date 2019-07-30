إيفرا يعتزل الكرة ويتجه للتدريب

المصدر: روما- أ ف ب

أعلن المدافع الدولي السابق الفرنسي باتريس إيفرا، الاثنين، اعتزاله كرة القدم، مؤكداً مضيه في مسار نيل شهادة التدريب، بعد مسيرة تنقل فيها بين أندية أوروبية بارزة، لا سيما يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر إيفرا، الذي ارتدى قميص وست هام في تجربته الأخيرة في الملاعب، بتوقع مدربه السابق في فريق مانشستر يونايتد الإسكتلندي أليكس فيرغوسون، بأن يصبح اثنــان من لاعبيه «مدربين على أعلى المستويات»، وهما إيفــرا، والمدرب الحالي لمنتخب ويلز راين غيغز.

وأقر إيفرا بفضل فيرغوسون عليه «هــو بمثابة والدي».

ويزخر سجل إيفرا بالألقاب، مـن بينها لقب الدوري الانجليــزي 5 مرات، ولــقب الــدوري الايطالي مرتين.