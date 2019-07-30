سفارة الدولة ترعى فعالية لأصحاب الهمم في نيوزيلندا

المصدر: ويلينغتون - وام

شاركت سفارة الإمارات لدى نيوزيلندا في رعاية مباراة منتخب أصحاب الهمم النيوزيلندي لكرة القدم التي نظّمها الاتحاد النيوزيلندي الأولمبي الخاص مع فريق إقليم كانتربيري لأصحاب الهمم في مدينة كرايستيجرج، وذلك في إطار عام التسامح ومتابعة لمشاركة بعثة نيوزيلندا الإيجابية في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 التي عقدت في أبوظبي.

حضر المباراة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا، والدكتور إبراهيم الدبل، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين (أقدر) بحضور ليني دارزيل عمدة مدينة كرايستجيرج، وكارولين يونج المديرة التنفيذي للاتحاد الأولمبي الخاص لأصحاب الهمم في نيوزيلندا.

وأشار سفير الدولة لدى نيوزيلندا إلى أن المشاركة في رعاية هذه المباراة تأتي في إطار حرص البعثة على المشاركة في الأنشطة المجتمعية في نيوزيلندا وتماشياً مع السياسة الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم ودعم تحقيق المشاركة الفاعلة لهم في المجتمع من خلال تهيئة الفرص المتكافئة وبما يضمن الحياة الكريمة الإيجابية لهم ولأسرهم.