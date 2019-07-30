بطولة غرب آسيا في كربلاء.. بلا ترويج

المصدر: بغداد - عراق أحمد

اكتمل عقد المنتخبات الخمسة في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا، العراق واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا، في كربلاء، قبل افتتاح البطولة أمس، فيما استغربت الوفود المشاركة من غياب مظاهر الاعلام في المدينة التي تحتضن افتتاح ومنافسات البطولة.

وقال مصدر من داخل البطولة إن «الوفود المشاركة في البطولة استغربت من غياب شعار البطولة أو أي لافتة توحي بإقامة البطولة في كربلاء، وشمل الغياب مركز المدينة وحتى محيط الملعب الذي يقام فيه الافتتاح».

يشارك في البطولة منتخبات : العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن( المجموعة الأولى في كربلاء)، فيما تألفت الثانية من السعودية والأردن والبحرين والكويت وتلعب في أربيل.