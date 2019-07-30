أبطال أفريقيا يهدون لقب الطائرة لروح السبسي

المصدر: تونس - صالح قادري

أهدى نجوم المنتخب التونسي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة لروح الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي الذي ترجل الخميس الماضي في يوم عيد الجمهورية التونسية.

واحتفل اللاعبون باللقب عقب الفوز على الكاميرون في المباراة النهائية التي أقيمت في قصر الرياضة بالقبة بتونس مع الجماهير على أنغام السلام الوطني ورفع صورة كبيرة للسبسي، تكريماً له لدعمه للشباب خلال مسيرته على رأس الدولة.

وأكد المنتخب التونسي للكرة الطائرة، علو كعبه وسيطرته على القارة الأفريقية، حيث احتفظ بلقب البطولة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه.

وفرض التونسيون سيطرة مطلقة على البطولة حيث أزاحوا المنتخب المصري العملاق في الدور نصف النهائي وقدموا مباراة رائعة في النهائي أمام الكاميرون.