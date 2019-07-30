لوكاكو خارج قائمة «الشياطين الحمر»

المصدر: لندن- أ ف ب

عزز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، التقارير التي تتحدث عن إمكان انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بإبقائه خارج تشكيلته لمباراة ودية اليوم.

ويشكل الدولي البلجيكي في الآونة الأخيرة، محور تقارير انتقال محتمل، لا سيما إلى إيطاليا، حيث سبق للمدير الرياضي لإنتر ميلان، بييرو أوسيليو، أن أعلن في يوليو أن ناديه دخل في مفاوضات مع نادي «الشياطين الحمر» لضم الدولي البلجيكي.

لكن التقارير تشير إلى أن يونايتد رفــض عرضاً أولياً من إنتــر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه لضم اللاعب، وأن يونايتد يريد الحصول على 75 مليون جنيه.