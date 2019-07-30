ضابط إماراتي يتأهل إلى ماراثون عالمي

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تأهل الرائد أحمد حسين الكثيري، من شرطة أبوظبي، لسباق تحدّي الجري الجبلي العالمي «الترا تريل مون بلان»، بعد مشاركته في سباق race to the stones في بريطانيا وحصوله على 3 نقاط مكنته من التأهل.

وأوضح، أن السباق يعد من أهم سباقات الالترا ماراثون متوسطة المدى في بريطانيا وأوروبا، لمسافة 100 كلم، انطلاقاً من مدينة لوكنور جنوب لندن، باتجاه مدينة ايفبري التاريخية والأثرية، وبمشاركة أكثر من 3000 متسابق.

وأضاف، أن مشاركته في السباق تعد الثانية له في بريطانيا، والتي أهلته لسباق تحدّي الجري الجبلي العالمي «الترا تريل مون بلان» لسنة 2020، ضمن تحضيراته لاختتام الموسم الرياضي الحالي بالمشاركة في سباق دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي يعد أطول سباق صحراوي في العالم لمسافة 300 كلم. وعبر الكثيري، عن تقديره للقيادة الشرطية على دعمها المستمر.