حرم شداد تكشف حقيقة الـ 20 ألف دولار

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أخرج ما تناولته الصحف الرياضية عن استلام حرم رئيس الاتحاد السوداني الدكتور كمال شداد مبلغ 20 الف دولار عن صمتها، لتوجه رداً معمماً إلى بعض الصحف التي تناولت استلامها المبلغ حيث أوردت في ردها: «كررت بعض الصحف الحديث عن استلامي 20 ألف دولار من اتحاد كرة القدم، واعتبرته فساداً، ولذا لزم عليّ التوضيح التالي، البداية كانت عند حضور دكتور محمد جلال لمنزلنا في زيارة عادية.

وأثناء الحديث أخبرني عن رفض دكتور كمال شداد استلام مبلغ 20 ألف دولار عبارة عن نثرية من الاتحاد الأفريقي، لرؤساء الاتحادات الأفريقية، تنفيذاً لقرار أصدرته الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، وأخبر دكتور شداد أنه تأكد من الحديث أثناء اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي عقدت بالقاهرة آنذاك ورفض أيضاً دكتور شداد استلامها وهذا ما لزم توضيحه حول حقيقة المبلغ».